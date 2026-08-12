Tiroler Silberpfad Trophy in Schwaz: Neue Distanz, Startplätze warten

Am 19. September lockt die zweite Tiroler Silberpfad Trophy in die Silberregion Karwendel. Die historische Schwazer Altstadt wird zum Startpunkt für ein großes Trailrunning-Event. Vier Distanzen, darunter eine neue 11-Kilometer-Strecke, fordern die Teilnehmer. Wenige Startplätze für das alpine Lauferlebnis sind noch frei.

Das Event feierte im Vorjahr eine erfolgreiche Premiere. Das Konzept überzeugt mit einem gemeinsamen Startort, vier Strecken und einer Zielgeraden vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Die Trails zeigen die sportlichen Möglichkeiten der Silberregion Karwendel.

Vier Distanzen für jedes Leistungslevel

Die Tiroler Silberpfad Trophy bietet vier Strecken an. Die neue TST 11K Distanz ist 11 Kilometer lang und führt über 600 Höhenmeter. Sie ermöglicht einen kompakten Einstieg in den Trailsport.

Die TST 23K Strecke fordert mit 23 Kilometern und 1.400 Höhenmetern. Technische Wege oberhalb von Schwaz prägen diese Route. Läufer erhalten einen ITRA-Punkt.

Die Marathondistanz TST 42K erstreckt sich über 42 Kilometer und 2.700 Höhenmeter. Sie führt über das Kellerjoch, bekannt als "schönster Platz Tirols". Diese Strecke bringt zwei ITRA-Punkte.

Die härteste Distanz ist der Ultra-Trail TST 86K. Dieser verbindet auf 86 Kilometern und 3.500 Höhenmetern alle zwölf Gemeinden der Silberregion. Start ist um 4:00 Uhr morgens. Teilnehmer müssen die Labestation Kolsassberg bis 16:00 Uhr erreichen. Dafür gibt es vier ITRA-Punkte.

Alle Strecken sind von der International Trail Running Association (ITRA) zertifiziert. Erfolgreiche Absolvierung sammelt bis zu vier Punkte. Diese Punkte sind wichtig für die Startberechtigung bei internationalen Rennen wie dem Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).

Umfassendes Rahmenprogramm

Bereits am Freitag, den 18. September, beginnt das Vorabendprogramm. Die Startnummernausgabe ist von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Volksschule Hans Sachs. Für die 86K-Distanz ist sie verpflichtend.

Um 17:30 Uhr hält die deutsche Trail- und Ultraläuferin Rosanna Buchauer einen Live-Vortrag. Sie spricht über "Erfolgsfaktor mentale Stärke". Dabei teilt sie Erfahrungen mit Krisen am Berg und im Wettkampf.

Am Wettkampftag sorgt DJ Daniel Hammerschmied von 10:00 bis 16:00 Uhr für Atmosphäre. Die Schwazer Altstadt wird zum Treffpunkt für Läufer und Fans. Umliegende Gastronomiebetriebe laden zum Verweilen ein. Die Siegerehrung aller Distanzen findet um 15:00 Uhr im Zielbereich statt. Zielschluss ist um 20:30 Uhr.