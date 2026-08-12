Leserbriefe an die TT
„Kuhhandel“, „Blamage“ oder Friedensweg? Kompromiss um Wehrdienst polarisiert in Tirol
Der Wehrdienst in Österreich soll künftig neun Monate dauern. Auf sechs Monate Grundausbildung sind drei Monate mit verpflichtenden Übungen geplant.
© MAX SLOVENCIK
Bei der Frage nach der Dauer des Wehrdienstes hat sich die Dreierkoalition auf einen Kompromiss geeinigt. Künftig soll der Wehrdienst in insgesamt neun Monaten absolviert werden. Am Zivildienst, der neun Monate umfasst, wird noch nichts geändert. Was die TT-Leserinnen und Leser darüber denken.
Kommentare