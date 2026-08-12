„Kuhhandel“, „Blamage“ oder Friedensweg? Kompromiss um Wehrdienst polarisiert in Tirol

Bei der Frage nach der Dauer des Wehrdienstes hat sich die Dreierkoalition auf einen Kompromiss geeinigt. Künftig soll der Wehrdienst in insgesamt neun Monaten absolviert werden. Am Zivildienst, der neun Monate umfasst, wird noch nichts geändert. Was die TT-Leserinnen und Leser darüber denken.