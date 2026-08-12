Jetzt ist es fix: Tiroler Rodel-Ass Madeleine Egle setzt Karriere nach Doping-Sperre fort

Madeleine Egle, die 2023 bei drei unangemeldeten Dopingkontrollen nicht anzutreffen war und rückwirkend vom 1. März 2025 bis 31. Oktober 2026 für 20 Monate gesperrt wurde, wird ihre Karriere fortsetzen. Hielt sich die 27-jährige Tirolerin bislang bedeckt, sind die Zweifel und Rücktrittsgedanken mittlerweile vom Tisch.

„Es war hart das Ausmaß der Strafe zu akzeptieren und noch härter die Konsequenzen zu verarbeiten. Ich habe in dieser Phase erst Abstand gebraucht und dann den vollen Fokus auf meine Aus- und Weiterbildung gelegt“, wurde Egle in einer ÖRV-Aussendung zitiert. Ab 1. September darf die 16-fache Weltcupsiegerin wieder mit dem ÖRV-Team trainieren, die Sperre endet mit 31. Oktober.

„Der Entschluss wieder in den Spitzensport zurückzukehren war nicht spontan, sondern ist über die letzten Monate gereift. Ich möchte noch einmal angreifen und sportlich erfolgreich sein. Mein letztes Rennen bin ich im Februar 2025 gerodelt, es wird auf jeden Fall Geduld brauchen.“