Weichenstellung bei Moser Holding und Russmedia: Krapf und Eisendle folgen auf Lieb

Innsbruck, Schwarzach – Nach erfolgter kartellrechtlicher Freigabe des Mergers zwischen der Moser Holding und Russmedia durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nehmen die Strukturen der neuen Mediengruppe im Westen Österreichs Gestalt an. Im Zuge der Neuausrichtung kommt es an der Spitze der Moser Holding zu einem geplanten Wechsel: Matthias Krapf und Andreas Eisendle werden zu neuen Geschäftsführern bestellt (Eisendle nach Übergabe seiner derzeitigen Vorstandsagenden bei der RMA ab 1.1.2027). Sie folgen auf Silvia Lieb, die nach 28 erfolgreichen Jahren aus dem Unternehmen ausscheiden und als Finanzdirektorin des ORF ab 1.1.2027 eine neue Aufgabe übernehmen wird.

Neue Doppelspitze steht für Innovation und regionale Stärke.

Mit Matthias Krapf und Andreas Eisendle übernehmen zwei profilierte Medienmanager mit Nähe zur Moser Holding die Führung der Moser Holding.

Matthias Krapf (Jahrgang 1979) ist seit Dezember 2025 Verlagsgeschäftsführer der Tiroler Tageszeitung (TT). Seit 2023 führt er gemeinsam mit Marco Witting die TT-Redaktion, wo unter seiner Ägide unter anderem eine umfassende und erfolgreiche Newsroom-Neuorganisation umgesetzt wurde. Krapf blickt auf eine beeindruckende Karriere innerhalb der Moser Holding zurück, die er im Jahr 2006 begann. Er baute als Chefredakteur des „6020 Stadtmagazins“ und als Geschäftsführer der Target Group die Corporate-Publishing-Sparte des Konzerns maßgeblich auf. Seit 2018 verantwortete er zudem als Head of Digital die Digitalisierungsagenden der Unternehmensgruppe.

Andreas Eisendle (Jahrgang 1976) ist seit Jänner 2025 Vorstand der RegionalMedien Austria AG, wo er gemeinsam mit Georg Doppelhofer die digitale Transformation und zukunftsweisende Innovationen erfolgreich vorantreibt. Zuvor hat der Tiroler Medienmanager in verschiedenen zentralen Führungsfunktionen bei der Moser Holding maßgeblich zur positiven Entwicklung des Medienhauses beigetragen. Eisendle begann seine Karriere bei der Moser Holding 2006 und baute als Geschäftsfeldleiter Magazine/Radio den Magazinbereich nachhaltig auf. Unter seiner Führung etablierte sich Life Radio Tirol als das größte Privatradio des Bundeslandes, zudem formte er die „Bundesländerinnen“ zur größten Frauen- und Lifestylemagazingruppe Österreichs.

Abschied von Silvia Lieb nach fast drei Jahrzehnten

Silvia Lieb wird in den kommenden Wochen ihre operativen Agenden an das neue Führungsduo übergeben und der Gruppe im vierten Quartal beratend zur Verfügung stehen. Den strategisch entscheidenden Zusammenschluss mit Russmedia hat sie im vergangenen Jahr für die Moser Holding federführend und mit großem Engagement vorbereitet und auf Schiene gebracht.

Silvia Lieb: „Nach so vielen bereichernden Jahren bei der Moser Holding ist es für mich persönlich Zeit, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen. Die Weichen für eine erfolgreiche, wirtschaftlich abgesicherte Zukunft der Moser Holding sind gestellt, dennoch fällt mir der Abschied von meinem fantastischen Team nicht leicht. Ich bedanke mich bei allen MOHO-MitarbeiterInnen und lege die Führung in die kompetenten Hände von Matthias Krapf und Andreas Eisendle, die für Innovation und umfassenden Regionalmedienbezug stehen.“

Markus Raith, Geschäftsführer Russmedia: „Silvia Lieb hat die Moser Holding über fast drei Jahrzehnte hinweg mit außergewöhnlicher Professionalität geprägt. Sie übergibt das Unternehmen strategisch klar positioniert und mit führender Marktstellung in Tirol. Ohne ihren Einsatz wäre diese zukunftsweisende Allianz im Westen Österreichs nicht möglich gewesen. Mit Matthias Krapf und Andreas Eisendle haben wir eine ideale Nachfolgebesetzung gefunden. Sie vereinen langjährige Erfahrung im Medienbereich, digitales Know-how, und eine tiefe Verwurzelung in der Region. Genau diese Mischung sichert die redaktionelle Unabhängigkeit und Innovationskraft, die unsere Marken im Joint Venture auszeichnen.“

Matthias Krapf: „Die Moser Holding hat mit ihren starken Marken eine herausragende Bedeutung für unser Land. Gemeinsam mit Andreas Eisendle und unserem großartigen Team wollen wir diese konsequent weiter in die digitale Zukunft führen. Der Zusammenschluss mit Russmedia gibt uns die finanzielle Kraft, um als starke Mediengruppe im Westen neue Standards zu setzen und gleichzeitig die Identität unserer Medien konsequent zu wahren. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf diese spannende Aufgabe.