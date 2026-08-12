Zillertal: Ausgebuchter Steinbockmarsch erwartet Ginzling

Ginzling bereitet sich am Samstag, den 22. August auf den 58. Zillertaler Steinbockmarsch und Steinbocklauf vor. Alle Startplätze für die hochalpine Herausforderung sind bereits vergeben. Hunderte Wanderer und Trailrunner stellen sich der 30 Kilometer langen Strecke durch den Naturpark Zillertaler Alpen.

Die anspruchsvolle Route führt über 30 Kilometer. Dabei gilt es 1.871 Höhenmeter im Aufstieg zu bewältigen. Zusätzlich kommen 1.613 Höhenmeter im Abstieg hinzu. Die Strecke beginnt in Ginzling und verläuft durch das Floitental. Sie führt bis zur Abzweigung zur Greizer Hütte.

Der Steinbockmarsch bietet ein intensives Bergerlebnis. © D. Ebenbichler

Der höchste Punkt ist die Mörchnerscharte auf 2.900 Metern Seehöhe. Dort eröffnet sich ein eindrucksvoller Blick auf die Gipfel der Zillertaler Alpen. Danach geht es weiter am Schwarzsee vorbei zur Berliner Hütte. Die Strecke führt durch das Zemmtal. Das Ziel liegt am Alpengasthaus Breitlahner.

Lauf ist Wettkampf gegen die Zeit

Der Steinbockmarsch bietet ein intensives Bergerlebnis. Er ist eine persönliche Herausforderung für viele. Der Steinbocklauf dagegen ist ein Wettkampf gegen die Zeit. Die Teilnehmer des Steinbockmarsches starten ab 05:30 Uhr. Das Startfenster schließt um 07:00 Uhr. Die Läufer beginnen um 05:30 Uhr im Massenstart. Zuvor gibt es ein gemeinsames Briefing um 05:15 Uhr. Bis spätestens 17:00 Uhr muss die Strecke bewältigt sein.

Die Teilnehmer erwartet ein einmaliges Panorama, sofern das Wetter mitspielt. © D. Ebenbichler

Die Freiwillige Feuerwehr Ginzling organisiert die Veranstaltung. Zahlreiche Vereine und Einsatzorganisationen helfen mit. Viele ehrenamtliche Helfer sichern den Ablauf. Sie ermöglichen die reibungslose Durchführung. Ihr Einsatz macht das traditionsreiche Event Jahr für Jahr möglich.

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