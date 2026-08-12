Tiroler Astro-Stammtisch erzählt

Warum die Sonnenfinsternis heute Abend einen ganz besonderen Reiz hat

Die letzte totale Sonnenfinsternis in Österreich ereignete sich am 11. August 1999, die nächste wird am 3. September 2081 erwartet.
© Bruno Stampfer/ Eisendle
Sabine Strobl

Von Sabine Strobl

Hält das Wetter, passt der Aussichtspunkt? Viele Menschen fiebern derzeit der Sonnenfinsternis entgegen. Im Raum Innsbruck wird die Finsternis rund 89 Prozent betragen. Der Astrostammtisch Heiligkreuz hält am Glungezer Fernrohre und Brillen bereit.

Kommentare

0