Tiroler Astro-Stammtisch erzählt
Warum die Sonnenfinsternis heute Abend einen ganz besonderen Reiz hat
Die letzte totale Sonnenfinsternis in Österreich ereignete sich am 11. August 1999, die nächste wird am 3. September 2081 erwartet.
© Bruno Stampfer/ Eisendle
Hält das Wetter, passt der Aussichtspunkt? Viele Menschen fiebern derzeit der Sonnenfinsternis entgegen. Im Raum Innsbruck wird die Finsternis rund 89 Prozent betragen. Der Astrostammtisch Heiligkreuz hält am Glungezer Fernrohre und Brillen bereit.
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