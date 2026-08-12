Wolkenlos und warm
Freie Sicht auf Sonnenfinsternis und Perseiden: So wird Tirols spektakulärste Sommernacht
Wer in Tirol die Sonnenfinsternis beobachten will, begibt sich am besten auf einen Berg.
© Hall-Wattens Tourismus, imago/Traut
Heute Abend heißt es hinauf auf die Berge und die Spezialbrillen aufsetzen, um das astronomische Highlight des Jahres zu erleben. Wer in Tirol das abendliche Himmelsspektakel sehen will, hat Glück: Die Sommernacht ist wolkenlos, der Blick frei auf die partielle Sonnenfinsternis.
Kommentare