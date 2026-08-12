Rücktritt vom Rücktritt: ÖSV-Ass gibt überraschend sein Comeback bekannt

Die Verwunderung war groß, als Lisa Eder Mitte April ihre Skisprung-Karriere mit 24 Jahren überraschend beendete. „That‘s it“, schrieb die Salzburgerin damals auf Instagram. Nachsatz: „Jeder Traum endet irgendwann. Danke an alle, die mich auf meiner Reise begleitet, unterstützt und verfolgt haben.“

Doch jetzt gibt es ausgerechnet an ihrem 25. Geburtstag die Rolle rückwärts. Wie der ÖSV in eine Mitteilung bekannt gab, sei die Freude und die Motivation für das Skispringen beim einstigen Aushängeschild zurück. Eder hat das Training bereits wieder aufgenommen und bereitet sich auf die bevorstehende WM-Saison vor.

Eder wollte im Frühjahr noch Freund Fettner als Trainer

Ihr Rücktritt kurz nach Saisonende lief nicht ohne Nebengeräusche ab. Die Leogangerin ist seit einigen Jahren mit Manuel Fettner liiert, dessen Laufbahn ebenfalls im Frühjahr endete. Der Tiroler soll bei der Entscheidung von Eder damals eine Rolle gespielt haben. Wie Eder gegenüber dem ORF angab, hatte sie noch „eine Idee, wie ich es mir vorstellen kann, dass es weitergeht. Das funktioniert nicht. So ist der Schlussstrich gekommen“.