EU-Verpackungs-Verordnung bringt kleine Online-HändlerInnen zum Aufgeben

Das Ziel der seit Mittwoch gültigen EU-Verpackungsverordnung PPWR wäre eigentlich begrüßenswert, sind sich alle einig. In der Praxis sei es aber das Ende für kleinere und mittlere Online-Shops, sagt etwa Schneckenzüchterin und Keramikerin Simone Embacher, die ihre Waren vom Unterland aus auch online vertreibt.