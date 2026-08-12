Nach Gasaustritt in Hotel am Gardasee: 15 Menschen im Krankenhaus

Verona – Nach einem möglichen Gasaustritt sind in einem Hotel in Peschiera del Garda am Gardasee 15 Menschen zur medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Betroffenen waren fünf Minderjährige. Acht Patienten wurden mit mittleren Beschwerden behandelt, die übrigen mit leichteren Symptomen. Nach Angaben der Rettungskräfte schwebte niemand in Lebensgefahr.

Das Hotel wurde vorsorglich evakuiert. Insgesamt hielten sich nach Angaben der Feuerwehr 62 Gäste in der Unterkunft auf, darunter mehrere Ausländer. Einsatzkräfte waren am Mittwochvormittag ausgerückt, nachdem mehrere Hotelgäste über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatten. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Messungen durch, um die Ursache der Beschwerden und eine mögliche Gefahrenquelle zu ermitteln.