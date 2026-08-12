2. Folge von ÖRM TV
Ex-WorldTour-Profi Toni Palzer blickt auf den Ötztaler voraus: „Für mich ist das Neuland“
Wenn am 30. August tausende Athleten beim Ötztaler Radmarathon am Start stehen, tummeln sich darunter auch bekannte Gesichter wie der ehemalige WorldTour-Profi und Spitzenskibergsteiger Toni Palzer. Der Deutsche war neben OK-Leiter Dominic Kuen und Rennleiter Daniel Köll zu Gast in der 2. Folge von ÖRM TV!
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