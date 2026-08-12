Spektakel am Himmel
Tirol blickt nach oben: Schickt uns eure Fotos von der Sonnenfinsternis
Heute Abend ist es so weit: Ein seltenes Himmelsspektakel erwartet uns, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt und eine partielle Sonnenfinsternis auch über Tirol sichtbar wird. Dieses besondere Ereignis wollen wir mit Ihren Augen sehen!
Habt ihr schon die Kamera gezückt oder eine Spezialbrille gebastelt? Wir suchen eure schönsten und stimmungsvollsten Bilder.
Zeigt uns eure Schnappschüsse – sei es das beeindruckende Naturschauspiel am Himmel, die besonderen Lichtverhältnisse oder wie ihr das Ereignis mit Freunden und Familie verfolgt.
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