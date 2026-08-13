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Tirol blickte nach oben: So schön war die Sonnenfinsternis 2026
Mittwochabend war es so weit: Ein seltenes Himmelsspektakel, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt und eine partielle Sonnenfinsternis auch über Tirol sichtbar wird. Dieses besondere Ereignis wollen wir mit euren Augen sehen!
Zeigt uns eure Schnappschüsse – sei es das beeindruckende Naturschauspiel am Himmel, die besonderen Lichtverhältnisse oder wie ihr das Ereignis mit Freunden und Familie verfolgt.
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Zufahrt beschränkt
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