Nach Razzia: Familie Schimanek muss Forsthaus doch räumen

Der Fund von NS-Devotionalien in einer Hütte in Niederösterreich hatte ein zivilrechtlicches Nachspiel, die Räumungsklage war erfolgreich.

Die Stadtgemeinde Langen­lois (Bezirk Krems) ist mit ihrer Räumungsklage in Bezug auf jenes Forsthaus, das jahrelang an die Familie Schimanek vermietet war, in zweiter Instanz erfolgreich gewesen. Das Urteil des Landesgerichts Krems ist aber noch nicht rechtskräftig, bestätigte Sprecher Ferdinand Schuster einen Bericht des Nachrichtenmagazins profil. Der frühere Büroleiter von FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, René Schimanek, hatte bestritten, jemals Mieter des Hauses gewesen zu sein.

Rückzugsort für „Tag X“

Zu den Verhältnissen: Besagtes Forsthaus gehört der Stadtgemeinde Langenlois, das Objekt war seit 1976 an die Familie Schimanek vermietet gewesen. Hauptmieter war jahrelang der Vater von René Schimanek, der ehemalige niederösterreichische FPÖ-Chef und Landesrat Hans Jörg Schimanek senior, der Ende 2024 starb. Im Zuge von Ermittlungen gegen die „Sächsischen Separatisten“ in Deutschland hatte im November 2024 eine Razzia in dem Forsthaus stattgefunden. Sichergestellt wurden NS-Devotionalien. Das Gebäude hätte der militanten rechten Gruppierung laut Ermittlungsakten als Rückzugsort für den „Tag X“ dienen sollen.

Nach dem Urteil des Bezirksgerichts Krems über die Räumungsklage von November 2025 hatte René Schimanek Berufung erhoben. Er bestritt, je Mieter des Forsthauses gewesen zu sein. Das Landesgericht sah ihn allerdings als Hauptmieter an. Mit dem Urteil vom 14. Juli wurde die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Demnach ist das Objekt „Altes Forsthaus“ in Schiltern binnen 14 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu räumen.

„Den Ruf massiv beeinträchtigt“

„Die Einbringung von erheblichen Mengen an Munition und NS-Devotionalien in das Bestandsobjekt mit darauffolgender (auch) internationaler Berichterstattung“ habe „den Ruf und wirtschaftliche Interessen der klagenden Partei massiv beeinträchtigt, sodass ein erheblich nachteiliger Gebrauch gegeben ist“, hieß es. In Bezug auf die NS-Devotionalien konnte kein Eigentümer festgestellt werden, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Laut dem Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP) hat René Schimanek bereits angekündigt, keine weiteren Rechtsmittel zu ergreifen, sondern auszuziehen.