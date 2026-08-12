Tausende standen Schlange

Tirol im Sonnenfinsternis-Fieber: Großer Ansturm auf Glungezer und Zugspitze

Besonders am Glungezer hielten Tirolerinnen und Tiroler am Mittwochabend Ausschau nach der Sonnenfinsternis.
© Rita Falk/Patrick Steiner

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