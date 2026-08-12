Omnibus prallte gegen Radler: 29-Jähriger bei Unfall in Kappl schwer verletzt

Kappl – Ein schwer verletzter Radfahrer musste am Mittwoch nach einem Unfall in Kappl ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Laut Polizei war der 29-Jährige gegen 14.25 Uhr auf der Paznauntalstraße (B188) in Richtung Ischgl unterwegs, in der Galerie „Toter Mann“ kam es zum Zusammenstoß mit einem Omnibus.