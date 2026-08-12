Kurz nach Babypause: Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hört auf

Washington – US-Präsident Donald Trump verliert eine seiner engsten Mitarbeiterinnen im Weißen Haus: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gibt ihren Job mit Monatsende auf. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, teilte Trump am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit. Sie war erst vor gut einem Monat aus der Babypause zurückgekehrt. Am 1. Mai hatte die 28-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht, eine Tochter.

Leavitt werde nun eine seiner „wichtigsten externen Beraterinnen“ und eine „einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei“ sein, betonte Trump. Die Nachfolge im Weißen Haus war zunächst unklar. In Leavitts Babypause von April bis Juli hatte ihre erste Stellvertreterin Anna Kelly die Pressebriefings im US-Regierungszentrum geleitet.

Bei Medienvertretern umstritten

Leavitt ist die bisher jüngste Pressesprecherin des Weißen Hauses. Sie ist mit dem 32 Jahre älteren Immobilienunternehmer Nicholas Riccio verheiratet. Ihr Sohn Nicholas war im Juli 2024 während des Präsidentschaftswahlkampfs von Trump auf die Welt gekommen. Damals kehrte sie schon wenige Tage nach der Geburt auf ihren Posten zurück.