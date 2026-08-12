Radler prallten in Innsbrucker Unterführung aufeinander: Polizei sucht ZeugInnen

Innsbruck – Nach ZeugInnen eines Unfalls sucht aktuell die Innsbrucker Polizei. Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit dem Fahrrad durch die Unterführung der Kranebitter Allee auf Höhe Vögelebichl. Ihren Angaben zufolge kam ihr dort ein anderer Radler entgegen, die beiden prallten aufeinander und stürzten.

Der Radler wollte noch Daten austauschen, doch die 23-Jährige lehnte ab, weil sie keine Schmerzen verspürte, berichtet die Polizei. Später spürte die Frau doch leichte Schmerzen und alarmierte die Rettung. Der andere Radler dürfte laut der Frau ebenfalls verletzt worden sein. Er wird gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133 7591. (TT.com)