Mit dem Kopf am Asphalt aufgeschlagen: E-Bike-Fahrerin nach Sturz bewusstlos

Fieberbrunn – Eine 65-Jährige ist am Mittwochnachmittag nach einem Unfall mit ihrem E-Bike in Fieberbrunn mehrere Minuten lang bewusstlos liegen geblieben. Die Frau war um kurz vor 14 Uhr auf einer Gemeindestraße aus unbekannter Ursache auf das unbefestigte Straßenbankett geraten, gestürzt und mit dem Kopf am Asphalt aufgeschlagen. Sie wurde nach der Erstversorgung verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.