Mit dem Kopf am Asphalt aufgeschlagen: E-Bike-Fahrerin nach Sturz bewusstlos
Fieberbrunn – Eine 65-Jährige ist am Mittwochnachmittag nach einem Unfall mit ihrem E-Bike in Fieberbrunn mehrere Minuten lang bewusstlos liegen geblieben. Die Frau war um kurz vor 14 Uhr auf einer Gemeindestraße aus unbekannter Ursache auf das unbefestigte Straßenbankett geraten, gestürzt und mit dem Kopf am Asphalt aufgeschlagen. Sie wurde nach der Erstversorgung verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.
Zu einem weiteren Unfall mit einem E-Bike kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in St. Anton – und zwar auf einer Forststraße am Berg Rendl. Eine 20-Jährige stürzte und verletzte sich an Hüfte und Nacken, berichtete die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Zammer Krankenhaus geflogen. (TT.com/APA)