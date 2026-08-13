Kommentar

Gesundheitspolitik benötigt Hausverstand

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Digital, einfach und fair: Die Verrechnung von inländischen Gastpatienten zwischen den Ländern ginge auf Knopfdruck, doch die finanziellen Verlierer blockieren mit voller Absicht.

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