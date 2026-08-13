Frontalkollision auf der Paznauntalstraße: Drei Verletzte in Pians

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Paznauntalstraße (B188) im Gemeindegebiet von Pians sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache frontal. Die Bundesstraße musste für fast anderthalb Stunden komplett gesperrt werden.

Gegen 20.20 Uhr war ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der Paznauntalstraße (B188) taleinwärts unterwegs. Dabei geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer heftigen Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 43-jährigen Lenkers. Bei dem Zusammenstoß wurden der 58-jährige Fahrer, seine 55-jährige Beifahrerin sowie der 43-jährige Lenker des entgegenkommenden Pkw unbestimmten Grades verletzt.