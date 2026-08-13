Italiener zieht es zu Ferragosto wieder nach Tirol: Tourismus freut sich über mehr Nachfrage

Hitze und viel los im eigenen Land: Rund um Ferragosto steht Tirol bei den südlichen Nachbarn aus Italien hoch im Kurs. Auch heuer werden wieder viele Wohnmobile und Tagesausflügler die Landeshautstadt und Osttirol ansteuern. Allerdings: Vor der Pandemie haben die Touristiker stärker von dem italienischen Hochsommer-Feiertag profitiert als in den vergangenen Jahren.