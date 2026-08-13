Bus geriet in Brand: 200 Meter lange Ölspur auf der Brennerautobahn
Mühlbachl – Ein brennender Reisebus hat am Mittwochnachmittag auf der A13 bei Mühlbachl für Aufsehen gesorgt. Gegen 17.35 Uhr war dessen 47-jähriger Lenker in Richtung Süden unterwegs. Neben dem Fahrer befand sich ein weiterer Insasse im Fahrzeug. Im Gemeindegebiet von Mühlbachl bemerkte der Lenker plötzlich eine Rauchentwicklung im Fahrgastraum.
Der 47-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und steuerte den Bus sofort in eine Pannenbucht. Anschließend begann er umgehend damit, den Brand im Bereich des Motorraums selbstständig einzudämmen. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte das Feuer schließlich mit dem bordeigenen Feuerlöscher des Streifenfahrzeugs vollständig löschen.
200 Meter lange Ölspur auf Autobahn
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Durch das Feuer wurde jedoch eine Leitung im Motorraum beschädigt, weshalb auf einer Länge von etwa 200 Metern Öl auf die Fahrbahn austrat. Für die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten musste der erste Fahrstreifen in Richtung Süden bis 19.10 Uhr gesperrt werden. Es kam in diesem Bereich zu leichten Verkehrsverzögerungen. (TT.com)