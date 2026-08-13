Bakterien im Trinkwasser: Gemeinde Rietz desinfiziert Leitungsnetz

Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers in Rietz wurde eine bakteriologische Belastung festgestellt. Die Gemeinde ergriff umgehend Maßnahmen und desinfiziert das Leitungsnetz. Das Wasser ist laut Bürgermeister weiterhin trinkbar.

Rietz – Nach Zirl hat nun auch die Gemeinde Rietz Probleme mit ihrem Trinkwasser. Im Zuge der jährlichen Trinkwasseruntersuchung wurde eine Verunreinigung des Wassers festgestellt, teilten die Verantwortlichen am Mittwochnachmittag mit. Demnach liegt bei den Ergebnissen einer Probe vom Dienstag eine Belastung „durch Bakterien der coliformen Gruppe“ vor. Zudem wurde an einer Stelle im Leitungsnetz, im Bereich des Sportplatzes, ein Grenzwert überschritten.

Als Sofortmaßnahme wurde die Kitztalstollenquelle vorsorglich vom Netz genommen. Darüber hinaus wurde das Leitungsnetz am Nachmittag einer schonenden Desinfektion unterzogen. Dies könne vorübergehend zu einem leichten Chlorgeruch im Wasser führen, so die Gemeinde. Die Ursache für die Verunreinigung sei derzeit noch nicht vollständig geklärt.