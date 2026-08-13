„Musik über den Wolken“
Benefizkonzert auf der Hohen Salve brachte 30.000 Euro für soziale Projekte im Bezirk
Drei Schecks für drei soziale Organisationen: Jeweils 10.100 Euro kamen beim Benefizkonzert zusammen, kürzlich fand die Übergabe in Söll statt.
© Sanja Seisenbacher
Die Bundesmusikkapelle Söll spielte kürzlich im Sonnenuntergang auf dem beliebten Aussichtsberg im Unterland. Inklusive Online-Spenden der Ehrengäste, kamen schlussendlich mehr als 30.000 Euro für wertvolle Initiativen und Projekte zusammen.
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