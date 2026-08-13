Dakar-Traum lebt für Tiroler Rallye-Pilot Ebster wieder auf: „Es war brutal viel Arbeit“

Für den Tiroler Rallye-Piloten Tobias Ebster gab es in puncto neues Team doch noch ein Happy End. Auch körperlich geht es wieder bergauf.

Mayrhofen ‒ Lange hatte der Zillertaler Tobias Ebster auf einen Werksvertrag in der Rallye-Weltmeisterschaft hingearbeitet – und nach einem Sturz bei der Rallye Dakar 2026, der einen komplizierten Bruch in der Hand nach sich zog, sowie dem damit verbundenen Engagement beim Hero-Werksteam schien der Traum abrupt ausgeträumt. Doch nun ist der Fügener zurück im Sattel – mit dem neuen Werksteam ZX Moto will der 28-Jährige erneut bei der härtesten Rallwünscht der 28-Jährige erneut bei der härtesten Rallye der Welt durchzustartenye der Welt durchstarten.

Eine WhatsApp-Nachricht ebnete dabei den Weg: „Ich habe nach dem Hero-Aus dem Gründer von ZX Moto eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob er ein Projekt am Laufen hat“, plaudert der Neffe von Rallye-Legende Heinz Kinigadner aus dem Nähkästchen.

Ein Treffen im Rahmen der Supersport-WM später, und schon war Ebster wieder im Spiel. „Im Nachhinein gesehen war es ein guter Übergang“, spielt der Tiroler auf die langwierige Rekonvaleszenz nach seinem Bruch in der Hand an: „Jetzt habe ich eine größere Schraube drin und überhaupt keine Beschwerden mehr.“ Aber auch sonst hat der Zillertaler die erzwungenermaßen rennfreie Zeit gut genutzt und gemeinsam mit seiner Schwester ein Fastfood-Franchise in Mayrhofen aufgebaut. „Das war brutal viel Arbeit“, erzählt Ebster, der übrigens noch Mitarbeiter sucht, über den Aufbau seines zweiten Standbeins: „Es ist gut, wenn man einen Rückhalt hat und trotzdem seinen Traum leben kann.“