Football-Star Kelce plaudert über Hochzeit mit Taylor Swift: „Verrückte Nacht“

Mehr als 1000 Gäste strömten im Juli zur Hochzeit von Pop-Ikone Taylor Swift, nun schwärmte ihr Ehemann und Football-Star Travis Kelce.

US-Footballer Travis Kelce hat die großangelegte Hochzeitsfeier mit Taylor Swift Anfang Juli im Madison Square Garden in New York als die "beste Nacht" seines Lebens beschrieben. "Es war eine verrückte Nacht", sagte er am Mittwoch. Es sei "cool" gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten.

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. "JUST&T MARRIED!" hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.