Lautstarke Rückkehr: Christina Stürmer rockt die Festung Kufstein

Kufstein bereitet sich auf ein musikalisches Spektakel vor: Christina Stürmer bringt am Freitag, den 11. September 2026, ihre „Es wird wieder laut!“-Tour auf die historische Festung Kufstein und verspricht einen Abend voller Energie.

Kufstein – Nach einer Phase voller intimer Unplugged-Klänge dreht Christina Stürmer die Lautstärke wieder auf. Die österreichische Künstlerin ist bekannt für ihren unverwechselbaren Sound. Sie begeistert ihr Publikum mit energiegeladenen Songs. Beats und Gitarren stehen dabei im Vordergrund.

Ihr Auftritt in Kufstein wird eine Mischung aus vertrauten Klassikern und neuen Tracks bieten. Damit spannt sie den Bogen ihrer musikalischen Reise. Das Motto der Tour „Es wird wieder laut!“ ist hier Programm. Die Fans können sich auf einen Abend voller Drive, Leidenschaft und Spielfreude freuen.

Die Festung Kufstein bietet eine besondere Open-Air-Kulisse. Diese historische Umgebung im Alpenraum schafft den passenden Rahmen für das Event. Als Support-Act tritt die Band Please Madame auf. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Konzertstart ist um 20.00 Uhr. (TT)