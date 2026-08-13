Auch keine Werbeflyer im Briefkastl
Postkastl blieb wochenlang leer: Zusteller in Schwaz kamen ins Straucheln
Ein Mitarbeiter im Postverteilerzentrum in Vomp. Die Postzusteller hatten aufgrund von Urlaub und Krankenständen ihrer KollegInnen viel zu tun.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Ein TT-Leser klagt, vom 17. Juli bis 7. August keine Post mehr zugestellt bekommen zu haben. Die Post schließt aus, dass dort drei Wochen lang kein Briefträger im Einsatz war. Sie räumt aber ein, dass es wegen unerwarteten Krankenständen in der Urlaubszeit Probleme gab.
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