Menschen in Österreich nehmen so wenig Krankenstands-Tage wie noch nie

Seit 1965 erfasst die Statistik Austria Krankenstandsdaten. Damals war die Anzahl der durchschnittlichen Krankenstandstage mehr als doppelt so hoch wie 2025.

Wien – Die durchschnittliche Dauer von Krankenständen in Österreich geht kontinuierlich zurück und befindet sich auf einem historischen Tiefststand. Das geht aus den am Donnerstag von der Statistik Austria veröffentlichten Krankenstandsdaten für 2025 hervor. 9,1 Tage dauerte der durchschnittliche Krankenstand im Vorjahr. Im Jahr 1965, dem ersten hier erfassten Jahr, lag dieser Wert mit 18,6 Tagen mehr als doppelt so hoch.

Seit damals wurden die Krankenstände immer kürzer, 2015 war die durchschnittliche Dauer mit 9,9 Tagen erstmals einstellig. Nach einer leichten Erhöhung in den Corona-Jahren (2020: 11,7; 2021: 10,3) gingen die Werte weiter zurück.