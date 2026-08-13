Ansteckungen mit West-Nil-Virus: Zahl der Fälle in Südeuropa steigt stark

Gefährlich ist die grippeähnliche Erkrankung vor allem für ältere oder vorbelastete Menschen. In Griechenland sind neun Personen daran gestorben.

In Europa sind seit Beginn der Saison rund 300 Infektionen mit dem West-Nil-Virus bekanntgeworden. Insgesamt wurden in sieben europäischen Ländern Fälle registriert, bei denen sich die Menschen an Ort und Stelle angesteckt hatten – sie hatten sich also nicht auf Reisen infiziert.

Wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mitteilte, wurden aus Italien 139 Fälle gemeldet, aus Griechenland 110, aus Spanien 17 und aus Nordmazedonien 13. In Rumänien wurden demnach sechs Fälle registriert, in Frankreich vier und in Deutschland eine solche Infektion.

Die Behörde betonte jedoch, es handle sich nicht um eine umfassende Darstellung des Übertragungsgeschehens. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte erst kürzlich wegen mehrerer Erkrankungen an West-Nil-Fieber in Südeuropa zu verstärkter Wachsamkeit aufgerufen.

Verlauf und Ansteckung Etwa 20 Prozent der Infizierten entwickeln laut Robert Koch-Institut (RKI) eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung. Nur etwa jede 100. infizierte Person erkranke schwer. Das West-Nil-Fieber heile in der Regel komplikationslos aus, nur bei schwer erkrankten Patienten seien Spätfolgen relativ häufig. Schwere Verläufe treten vor allem bei älteren Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen auf. Das Virus werde hauptsächlich von Stechmücken zwischen wildlebenden Vögeln übertragen. Die Mücken könnten aber auch Menschen infizieren.

Neun Todesfälle in Griechenland

Griechenland präzisierte seine Angaben am Donnerstag. Dort hat sich die Zahl der Infektionen innerhalb von rund zwei Wochen mehr als verdoppelt. Es starben neun Menschen durch die Infektion. Alle Verstorbenen waren über 65 Jahre alt. Nach Angaben der EODY wurden Fälle vor allem im Großraum der Hauptstadt Athen festgestellt. (TT.com, APA)