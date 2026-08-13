Fast 15 Stunden bis zum Sieg für Tirols Tennis-Jungstar Tagger: „Ein wilder Tag“

Nach ihrem Premieren-Turnier-Gewinn in Prag legte die Osttirolerin Lilli Tagger in Cincinnati nach und meisterte nach schwierigem Tag die Qualifikation.

Cincinnati ‒ Anastasia Potapova hat im Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Cincinnati österreichische "Verstärkung" bekommen. Lilli Tagger und Sinja Kraus meisterten jeweils auch ihre zweiten Hürden und schafften den Sprung ins 128er-Tableau. Die 18-jährige Osttirolerin, die in der Qualifikation topgesetzt war, besiegte die US-Amerikanerin Robin Montgomery sicher 6:3,6:1, die sechs Jahre ältere Wienerin kam gegen deren Landsfrau Claire Liu beim 6:4,6:3 ebenfalls sicher weiter.

"Es war ein wilder Tag, eine lange Warterei. Solche Tage gehören auch dazu, und wenn du solche Matches gewinnst, kannst du noch mehr stolz darauf sein", meinte Prag-Siegerin Tagger, die wie Kraus viele Stunden auf der Anlage auf ein Ende des Regens hoffte. „Ich war um 8.30 auf der Anlage, jetzt ist es 23.00 Uhr. Es war schon schwierig", sagte Kraus.