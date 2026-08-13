Von Fake-Investment bis Neffentrick: Die gängigsten Maschen im Finanzbetrug

Oswin Lechthaler ist bereits seit vielen Jahren im Tiroler Landeskriminalamt tätig. Seit 1. Jänner 2018 ist er Abteilungsinspektor und stellvertretender Assistenzbereichsleiter in der Kriminalprävention. Zuvor war er 18 Jahre lang in der Drogenfahndung.

Neben der Vorbeugung von Straftaten gehört zu seinen Arbeiten auch das Halten von Vorträgen an Schulen oder bei Seniorenabenden, um über Betrugsmaschen aufzuklären. Zudem klärt er Mitarbeitende in Banken auf, wie sie sich bei Überfällen verhalten sollen und warnt die Bevölkerung über die Medien vor den neusten Tricks der Betrüger.