Von Fake-Investment bis Neffentrick: Die gängigsten Maschen im Finanzbetrug
Falsche Trading-Plattformen im Netz, betrügerische SMS, Anrufe von „falschen Polizisten“, die schockierende Nachrichten überbringen: Von außen betrachtet, sind diese Tricks leicht zu durchschauen. Dennoch tappen immer wieder Menschen in solche Fallen und verlieren am Ende viel Geld. Oswin Lechthaler vom Landeskriminalamt Tirol erklärt im Podcast, warum Trick-Anrufer oder SMS-Betrüger so erfolgreich sind und wie man ältere Angehörige davor schützen kann.
🎧 Podcast | Neffentrick, Fake-Investments, betrügerische SMS: So schützt man sich vor den gängigsten Maschen von Onlinebetrügern
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+++ Diese Folge stammt aus unserem Podcast-Archiv.+++
Zur Person
Oswin Lechthaler ist bereits seit vielen Jahren im Tiroler Landeskriminalamt tätig. Seit 1. Jänner 2018 ist er Abteilungsinspektor und stellvertretender Assistenzbereichsleiter in der Kriminalprävention. Zuvor war er 18 Jahre lang in der Drogenfahndung.
Neben der Vorbeugung von Straftaten gehört zu seinen Arbeiten auch das Halten von Vorträgen an Schulen oder bei Seniorenabenden, um über Betrugsmaschen aufzuklären. Zudem klärt er Mitarbeitende in Banken auf, wie sie sich bei Überfällen verhalten sollen und warnt die Bevölkerung über die Medien vor den neusten Tricks der Betrüger.
💡 Fake-Geschäfte bis Neffentrick
Gut zu wissen: Wie man sich vor den gängigsten Maschen der Internetbetrüger schützt
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