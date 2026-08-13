In den Milser Volksschulen wird es eng: „Wir sind jetzt schon am Zaubern“

Die alte und die neue Volksschule in Mils seien zu klein für den aktuellen Schul- und Betreuungsbetrieb, sagt Bürgermeisterin Daniela Kampfl. Kindergartengruppen könnten im nächsten Jahr allerdings zusammengelegt werden. Außerdem wurden die Öffnungszeiten von Funpark und Kunstrasenplatz verkürzt.