Raumbedarf nimmt zu
In den Milser Volksschulen wird es eng: „Wir sind jetzt schon am Zaubern“
Von Unterricht über den Hort bis zum Mittagstisch: Die alte (vorne) und die neue Milser Volksschule platzen aus allen Nähten
© Axel Springer
Die alte und die neue Volksschule in Mils seien zu klein für den aktuellen Schul- und Betreuungsbetrieb, sagt Bürgermeisterin Daniela Kampfl. Kindergartengruppen könnten im nächsten Jahr allerdings zusammengelegt werden. Außerdem wurden die Öffnungszeiten von Funpark und Kunstrasenplatz verkürzt.
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