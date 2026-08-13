Imst: HNRX gestaltet eine Fassade in der Kramergasse

Die Stadt Imst wird bald um ein besonderes Kunstwerk reicher. Der international bekannte Urban-Art-Künstler HNRX verwandelt vom 18. bis 20. August die Fassade der Volksbank Tirol AG in der Kramergasse 1 in ein großflächiges Wandbild. Das Werk, Teil des Tiroler Kulturprojekts „Kimscht“, verbindet zeitgenössische Kunst mit lokalen Geschichten der Imster Stadtgemeinschaft.

Imst: HNRX gestaltet Fassade in der Kramergasse

Die Stadt Imst wird bald um ein besonderes Kunstwerk reicher. Der international bekannte Urban-Art-Künstler HNRX verwandelt vom 18. bis 20. August die Fassade der Volksbank Tirol AG in der Kramergasse 1 in ein großflächiges Wandbild. Das Werk, Teil des Tiroler Kulturprojekts „Kimscht“, verbindet zeitgenössische Kunst mit lokalen Geschichten der Imster Stadtgemeinschaft.

Das neue Kunstwerk ist mehr als nur Malerei. Es beleuchtet bewusst die Tiroler Kultur und die Identität der Heimat. Das Motiv entstand aus Gesprächen mit Imster Bürgern. Künstler HNRX (Maximilian Prantl) griff dabei historische Bezüge, regionale Eigenheiten und persönliche Erzählungen auf. Diese Elemente interpretierte er in seiner Bildsprache neu.

Die Zusammenarbeit verbindet die lange Tradition der Tiroler Wandmalerei mit der Gegenwart. Das Kunstwerk setzt ein Zeichen für kulturelle Innovation im ländlichen Raum. Es lädt Einheimische wie Gäste ein, innezuhalten und die lokalen Besonderheiten Imsts neu zu entdecken.