Blumencorso, Schlossfest und Festivalfeeling: Das ist am Wochenende los in Tirol

Bevor nächste Woche der prognostizierte Wetterumschwung eintritt, erwartet Tirol noch einmal ein hochsommerliches Wochenende. Ideale Bedingungen also, um sich in Innsbruck oder Schwaz in Festival-Stimmung versetzen zu lassen, in Kirchberg ein buntes Blumenmeer zu bestaunen oder in Seefeld den neuesten Modetrends nachzugehen. Hier ein Überblick über die spannendsten Veranstaltungen in Tirol – von Musik über Theater bis hin zu Kabarett.