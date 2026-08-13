Tote und vermisste Ziegen: Wolf in Ischgl zum Abschuss freigegeben

Ischgl – Erneut hat das Land Tirol eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen – dieses Mal in Ischgl. Anfang der Woche wurden in einem Weidegebiet vier tote Ziegen gefunden. „Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, teilte das Land mit. Zudem werden drei Ziegen vermisst.