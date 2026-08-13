Täter unbekannt
Teil von Ultraschall-Gerät im Wert von 10.000 Euro aus Innsbrucker Klinik gestohlen
Ein Teil einer teuren Gerätschaft ist vor zehn Tagen in der Innsbrucker Klinik verschwunden. Am 3. August 2026 zwischen 11 und 12 Uhr wurde aus der Radiologie des Landeskrankenhauses Innsbruck das Kopfstück eines Ultraschall-Geräts im Wert von knapp 10.000 Euro gestohlen. Erst seit Juli 2026 war es in Verwendung. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. (TT.com)
Hinweis
In Originaltext lautete die Info der Polizei vom Donnerstagabend, dass das gesamte Ultraschallgeräte gestohlen wurde. Wie sich am Freitag auf Nachfrage herausstellte, wurde nur der Ultraschallkopf entwendet. Wir haben den Artikel dahingehend angepasst.
10.000 Euro wert