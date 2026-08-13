Teil von Ultraschall-Gerät im Wert von 10.000 Euro aus Innsbrucker Klinik gestohlen

Ein Teil einer teuren Gerätschaft ist vor zehn Tagen in der Innsbrucker Klinik verschwunden. Am 3. August 2026 zwischen 11 und 12 Uhr wurde aus der Radiologie des Landeskrankenhauses Innsbruck das Kopfstück eines Ultraschall-Geräts im Wert von knapp 10.000 Euro gestohlen. Erst seit Juli 2026 war es in Verwendung. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. (TT.com)