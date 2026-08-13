Krachte in Pkw
Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer bei Unfall in Osttirol verletzt
Gegen Mittag kam es in Nußdorf-Debant zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 69-jähriger Österreicher wollte mit seinem Auto nach links abbiegen, als ein 49-jähriger spanischer Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der Spanier zu Sturz kam und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog.
Er wurde in das Krankenhaus nach Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der österreichische Pkw-Lenker blieb unverletzt. (TT.com)