Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer bei Unfall in Osttirol verletzt

Gegen Mittag kam es in Nußdorf-Debant zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 69-jähriger Österreicher wollte mit seinem Auto nach links abbiegen, als ein 49-jähriger spanischer Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der Spanier zu Sturz kam und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog.