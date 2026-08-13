Nach der Supercup-Premiere angelt der ÖFB jetzt nach der nächsten Fußball-EM

Der Supercup in Salzburg mit dem 2:1-Erfolg von Paris St. Germain über Aston Villa soll auch ein Startschuss für neue Projekte sein.

Salzburg ‒ Der Aufwand hat sich gelohnt, Salzburg hat die Ausrichtung des UEFA-Supercups gut gemeistert. Nicht nur die 27.681 Anhänger im Stadion kamen beim 2:1-Sieg von Paris St. Germain gegen Aston Villa auf ihre Rechnung, auch in der Stadt war dank Fanfestival samt Public Viewing beim Residenzplatz seit Dienstag für ein großes Fest gesorgt. „Es war ein tolles Event, es hat alles zusammengepasst, egal ob in der Stadt oder im Stadion", sagte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.

Die Vorlaufzeit für die erstmalige Austragung eines UEFA-Club-Endspiels in Salzburg sowie des ersten europäischen Finales in Österreich seit der Heim-EM 2008 betrug ungefähr ein Jahr. „Wir können ein Stück weit stolz auf unser Team sein, dass wir das als kleiner Club in Zusammenarbeit mit der UEFA so gestemmt haben", erläuterte Reiter. Einen Dank richtete er auch an die Politik aus, zumal das Land Salzburg die Veranstaltung massiv unterstützt habe.

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Aus nächster Nähe ein Bild machte sich auch Josef Pröll. „Die Austragung des Supercups ist eine große Auszeichnung für den österreichischen Fußball und zugleich ein starkes Zeichen des Vertrauens, das die UEFA in Österreich setzt", sagte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende. Salzburg habe sich als herausragender Gastgeber präsentiert und damit großartige Werbung für das Land, die Stadt und den Fußball gemacht.