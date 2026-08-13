Aktuelle Messungen: So warm und klar ist der Badesee in Ihrer Nähe

In Tirol werden 35 Badestellen im Sommer regelmäßig untersucht. Nun ist die vierte von insgesamt fünf Messreihen abgeschlossen. Die Daten zeigen, wie sich Wassertemperaturen und Sichttiefen im Hitzesommer 2026 entwickelt haben. Ein Tiroler Limnologe fordert allerdings, besonders sensible Seen künftig laufend statt nur punktuell zu überwachen.

Die Tiroler Seen werden regelmäßig unter die Lupe genommen und gewässerökologisch untersucht, die Ergebnisse werden in der Badegewässer-Datenbank der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) zusammengeführt. Vier der insgesamt fünf geplanten Untersuchungsdurchgänge dieses Sommers sind bereits abgeschlossen, anhand der Messwerte zu Wasserqualität, Sichttiefe und Temperatur lässt sich ein Überblick über die Entwicklung der Seen in diesem Hitze-Sommer machen. Aktuell werden 30 der 35 untersuchten Badestellen mit „ausgezeichnet“ und fünf mit „gut“ bewertet. „Damit weisen Tirols überwachte Badegewässer trotz der Hitze weiterhin insgesamt eine gute Wasserqualität auf“, heißt es vom Land Tirol.

Karte mit allen 35 Tiroler Seen, die untersucht werden

Beim Anklicken der einzelnen Seen in der Karte sieht man sieht man, wie sich die Temperatur und die Sichttiefe zwischen Anfang Juni und Anfang August entwickelt haben. Die blau markierten Seen weisen eine „ausgezeichnete Badequalität“ auf, die grünen eine „gute Badequalität“.

In die Bewertung fließen unter anderem die Konzentrationen von E.-coli-Bakterien und Enterokokken ein. Beide gelten als Darmbakterien. Je geringer ihre Belastung im Wasser ist, desto besser ist die Badegewässerqualität. Die genaue Bakterienwerte sind online abrufbar in der Badegewässer-Datenbank.

Noch mehr Kontrolle wäre besser

Noch genauer hat Michael Hubmann die Seen im Blick. Als Limnologe untersucht er die Wasserqualität und sein Unternehmen „H&S Limnologie“ erstellt im Auftrag des Landes Berichte über die Tiroler Seen. Bestimmte Fragen bekommt er immer wieder von Badegästen zu hören, einige sind heuer dringender geworden.

Ab wann „kippt“ ein See? „Es gibt teilweise Algen-Probleme, sodass Seen für Laien nicht mehr schön aussehen, manchmal auch gesperrt werden müssen, Badedermatitis (Anm., harmloser, aber stark juckender Hautausschlag) tritt öfter auf, aber das bezeichnen wir nicht als Kippen, das kommt in Tirol nicht vor.“ Im alpinen Raum habe man im Vergleich zum Osten Österreichs den Vorteil, dass sich die Seen in der Nacht etwas mehr abkühlen und erholen können. Aber Wassertemperaturen von 28 Grad wie bei der Weißlahn oder bei anderen Seen seien „schon eine heiße Geschichte“.

Wie geht es dem Schwarzsee, der im Vorjahr wegen Blaualgen-Belastung gesperrt werden musste? Eine Boje zeichnet alle 15 Minuten Daten aus, die Hubmann auswertet. In den vergangenen zwei Wochen wurde ein leichter Blaualgen-Anstieg registriert. „Wir hatten heuer bereits zwei Mal mehr als 28 Grad Wassertemperatur, das ist für den Schwarzsee und das Algen-Problem schon ein kritischer Temperaturbereich.“

Zwischen 8. Juni und 6. August stieg die Temperatur beim Rieder Badesee von 17,4 auf 22,4 Grad, die Sichttiefe liegt konstant bei 2 Metern. Trotzdem wirft Limnologe Hubmann aktuell ein Auge auf den See: „Wir verzeichnen ein deutliche Zunahme der Algen-Biomasse, aber noch ist es nicht kritisch für den Badebetrieb.“ © Reichle

Wie wirkt sich die Hitze in Zukunft aus? Der Klimawandel und Hitzewellen spiegeln sich in den Seen wider. „Wassertemperaturen wie jene dieses Sommers werden zum neuen Normal werden.“ Das stört Badegäste vielleicht weniger, aber hohe Temperaturen begünstigen die Algenblüte, auch von der giftigen Blaualge. „Das wird in den nächsten Jahren sicher problematisch, bei einzelnen Seen wird man in die Situation kommen, dass der Badebetrieb eingestellt werden muss“, sagt Hubmann.

Welche Maßnahmen helfen den Seen? Der Limnologe schlägt vor, dass gewisse Seen nicht nur punktuell überwacht werden, sondern wie heuer am Schwarzsee durchgehend. „Das betrifft in Tirol etwa zehn Seen, heiße Kandidaten dafür sind nährstoffreiche Seen wie der Rieder Badesee, der Baggersee oder der Lanser See.“ Dann können rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden, etwa die Zufuhr von sauberem, klarem Quellwasser.