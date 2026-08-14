Aktuelle Messungen: So warm und sauber ist der Badesee in Ihrer Nähe

In Tirol werden 35 Badestellen im Sommer regelmäßig untersucht. Nun ist die vierte von insgesamt fünf Messreihen abgeschlossen. Die Daten zeigen, wie sich Wassertemperaturen und Sichttiefen im Hitzesommer 2026 entwickelt haben. Ein Tiroler Limnologe fordert allerdings, besonders sensible Seen künftig laufend statt nur punktuell zu überwachen.