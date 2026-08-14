35 Tiroler Seen im Check
Aktuelle Messungen: So warm und sauber ist der Badesee in Ihrer Nähe
Wegen der Algenprobleme im Vorjahr wird der Schwarzsee mit einer Boje überwacht. Dabei wurden heuer zwei Mal über 28 Grad gemessen.
© Obermoser
In Tirol werden 35 Badestellen im Sommer regelmäßig untersucht. Nun ist die vierte von insgesamt fünf Messreihen abgeschlossen. Die Daten zeigen, wie sich Wassertemperaturen und Sichttiefen im Hitzesommer 2026 entwickelt haben. Ein Tiroler Limnologe fordert allerdings, besonders sensible Seen künftig laufend statt nur punktuell zu überwachen.
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