Schäferhund attackiert Spaziergänger in St. Ulrich am Pillersee

Ein 85-jähriger Mann und seine Begleiterin sind am Donnerstagvormittag in St. Ulrich am Pillersee von einem Schäferhund angegriffen und verletzt worden. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen operiert werden.

Ein 85-jähriger Wiener war gemeinsam mit einer 48-jährigen Frau aus Italien am Donnerstag gegen 10 Uhr in St. Jakob am Pillersee spazieren, als die beiden von einem Schäferhund attackiert wurden.

Die Frau erlitt Verletzungen an der linken Hand, der Mann wurde am rechten Schienbein verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Während der 85-Jährige nach der medizinischen Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste die Frau aufgrund der Schwere ihrer Handverletzung operiert werden.