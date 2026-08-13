Ehepaar bei Anlagebetrug um mehr als Hunderttausend Euro gebracht

Eine 77-jährige Österreicherin meldete am Donnerstag der Polizei, dass sie und ihr 86-jähriger Ehemann waren zwischen 5. und 10. August Opfer eines Betrugs geworden seien.

Die Frau war bei der Suche im Internet auf eine vermeintliche Geldanlagemöglichkeit aufmerksam geworden und hatte über ein Onlineportal ihr Interesse bekundet. Daraufhin wurde sie mehrmals von einem unbekannten Mann telefonisch kontaktiert.

Im Zuge der Gespräche gewährte die Frau dem Verdächtigen vermutlich über die Fernwartungssoftware „AnyDesk“ Zugriff auf ihren Computer. Auf diesem waren die Zugangsdaten zu ihrem Giro- und Sparkonto sowie zu den jeweiligen Konten ihres Ehemannes gespeichert.

Der unbekannten Täterschaft gelang es in weiterer Folge, die Konten zu leeren. Dem Ehepaar entstand dadurch ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.