Mindestens fünf Tote bei Unwettern in Japan

Durch "beispiellosen" Starkregen sind im Osten Japans mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind ein Mann, der auf einer überfluteten Straße im Wasser trieb, und eine 66-jährige Frau, die in ihrem Auto von den Fluten eingeschlossen wurde, wie die Behörden der besonders stark betroffenen Präfektur Chiba östlich der Hauptstadt Tokio am Freitag mitteilten.

Die sintflutartigen Regenfälle hatten am Donnerstagabend begonnen. Die Behörden warnten vor Überschwemmungen und Erdrutschen. In Chiba wurde erstmals die höchste Warnstufe für Starkregen ausgerufen.

Am Flughafen Tokio-Narita saßen den Angaben zufolge über Nacht tausende Reisende fest, weil ihre Flüge nicht hatten starten können. Auch am Bahnhof der Stadt Chiba strandeten hunderte Menschen, nachdem der Zugverkehr eingestellt worden war. Betroffen war auch die Zugstrecke zum Flughafen. Die Wassermassen beeinträchtigen auch den Straßenverkehr. Autos standen teilweise bis zum Dach unter Wasser.

In den Städten Ichikawa, Kashiwa und Sakura wurden dutzende Häuser überschwemmt. Hunderte Menschen verbrachten die Nacht in Notunterkünften in Chiba. Fast 26.000 Haushalte in der gesamten Präfektur waren am Freitag zeitweise von Stromausfällen betroffen.