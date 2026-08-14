Wanderer stürzte in Nesselwängle bewusstlos 40 Meter ab: schwer verletzt

Nesselwängle – Ein Wanderer ist am Donnerstagnachmittag in Nesselwängle vor den Augen seiner Tochter abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Kurz nach Uhr waren der 66-Jährige und die 28-Jährigen auf dem Abstieg vom Gimpelhaus zurück ins Tal. Kurz unterhalb der Schutzhütte verlor der Mann auf einem geröllbedeckten Weg plötzlich den Halt.

Er rutschte aus und stürzte zunächst rund drei Meter im alpinen Gelände ab. Durch den harten Aufprall verlor der Wanderer kurzzeitig das Bewusstsein und stürzte rund 40 Meter über den steilen Wanderweg ab.