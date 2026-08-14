Afghanistan ist nach fünf Jahren Taliban ein Land ohne Perspektive für die Zukunft

Kabul – Afghanistan mit seinen 48 Millionen Einwohnern durchläuft derzeit neben den Einschränkungen für Frauen eine massive humanitäre Krise. 47 Prozent der Minderjährigen seien im ersten Quartal dieses Jahres unterernährt gewesen, warnte zuletzt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Einzig die Sicherheitslage hat sich seit der Blitzoffensive der Taliban am 15. August 2021 deutlich verbessert. Zwar ist der Krieg im Land vorbei, weil die Islamisten nach der Übernahme der Regierung in Kabul ihre Kontrolle auf das gesamte Staatsgebiet ausweiten konnten. Alles andere aber ist im Krisenmodus: