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Kommentar
Die Selbstverständlichkeit ist das Problem
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Ein Alkoholverbot in der Bahn klingt für viele Menschen nach überbordender Verbotskultur. Aber auch nur, weil der Konsum hierzulande kulturell so fest verankert ist.
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