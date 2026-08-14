Kommentar

Die Selbstverständlichkeit ist das Problem

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Ein Alkoholverbot in der Bahn klingt für viele Menschen nach überbordender Verbotskultur. Aber auch nur, weil der Konsum hierzulande kulturell so fest verankert ist.

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