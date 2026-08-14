Lenkerin von tiefstehender Sonne geblendet: Fußgänger in Götzens von Auto erfasst

Götzens – Ein Fußgänger ist Donnerstagfrüh in Götzens von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine 62-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Kirchstraße Richtung Osten unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Autofahrerin einen 39-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment den dortigen Schutzweg in Richtung Süden überquerte.

Der Fußgänger wurde frontal vom Auto erfasst, prallte gegen die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe und kam schließlich auf der Fahrbahn zu liegen. Er zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und am linken Knie zu. Der verletzte Mann war nach dem Vorfall ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe erheblicher Sachschaden. (TT.com)