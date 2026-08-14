Motorrad touchierte auf Tiroler Straße in Hall zwei Autos: 63-Jähriger verletzt

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B171 in Hall verletzt worden. Der Mann musste einem abbremsenden Pkw ausweichen und kollidierte dabei mit zwei Autos.

Hall i.T. – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in Hall. Ein 40-jähriger Österreicher war mit seinem Auto auf der B171 in Richtung Westen unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste.

Ein nachfolgender 63-jähriger österreichischer Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich er nach links aus. Dabei touchierte er zunächst das linke Heck des vorausfahrenden Autos und prallte anschließend gegen die linke Front eines entgegenkommenden Fahrzeugs, das von einer 56-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.

Der Motorradfahrer kam zu Sturz und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde er ins Haller Krankenhaus gebracht.